Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Уганде в результате терактов погибли 3 человека, десятки раненых

Среда, 17 ноября 2021, 00:45
В Уганде в результате терактов погибли 3 человека, десятки раненых
фото: Getty Images

Во вторник в столице Уганды Кампали в результате теракта погибли по меньшей мере три человека и еще более 30 получили ранения.

Источник: Bangkok Post

Детали: Теракт связывают с группировкой ИГИЛ.

Двое террористов-смертников на мотоциклах, переодетых в местных таксистов, взорвали устройство у входа в парламент, убив прохожего.

Кроме того, в результате взрыва загорелись припаркованные автомобили.

Третий нападающий нацелился на пункт пропуска возле центрального отделения полиции, убив двух человек.

Полиция помешала этому теракту, изъяв самодельное взрывное устройство из дома предполагаемого террориста-смертника.

Красный Крест Уганды заявил, что 21 из 33 раненых были сотрудниками полиции.

Парламент отменил сессию во вторник, призвав депутатов избегать этого района, "поскольку силы безопасности упорно трудятся над восстановлением порядка".

Помещение было взято под охрану, вооруженные военные охраняли территорию, а криминалисты проверяли место взрыва.

Напомним: Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в баре в столице Уганды - Кампале, в результате которого погиб человек.

Темы: терроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
терроризм
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: