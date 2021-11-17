Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Уганде в результате терактов погибли 3 человека, десятки раненых

Среда, 17 ноября 2021, 01:45
фото: Getty Images

Во вторник в столице Уганды Кампали в результате теракта погибли по меньшей мере три человека и еще более 30 получили ранения.

Источник: Bangkok Post

Детали: Теракт связывают с группировкой ИГИЛ.

Двое террористов-смертников на мотоциклах, переодетых в местных таксистов, взорвали устройство у входа в парламент, убив прохожего.

Кроме того, в результате взрыва загорелись припаркованные автомобили.

Третий нападающий нацелился на пункт пропуска возле центрального отделения полиции, убив двух человек.

Полиция помешала этому теракту, изъяв самодельное взрывное устройство из дома предполагаемого террориста-смертника.

Красный Крест Уганды заявил, что 21 из 33 раненых были сотрудниками полиции.

Парламент отменил сессию во вторник, призвав депутатов избегать этого района, "поскольку силы безопасности упорно трудятся над восстановлением порядка".

Помещение было взято под охрану, вооруженные военные охраняли территорию, а криминалисты проверяли место взрыва.

Напомним: Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в баре в столице Уганды - Кампале, в результате которого погиб человек.

Темы: терроризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине 20,5 тысячи больных Covid за сутки и 752 умерших

Главные новости среды и ночи: Bellingcat, ситуация на границе Польши

Меркель: Четвертая волна COVID накрыла Германию со всей силой

Состояние Саакашвили критическое — группа врачей при обмудсмане Грузии

видеоПоярков попал в ДТП в Киеве

"Ермак не может управлять разведкой": в ОП отреагировали на расследование Bellingcat

Все новости...
терроризм
"Доктор был, чтоб откачал": экс-начальник тюрьмы боевиков рассказал о пытках в "Изоляции"
СБУ задержала женщину, которая подыскивала "кадры" для террористической группировки "Оплот"
Премьер Польши обвинил Беларусь в государственном терроризме
Последние новости
09:21
фотоВ Николаеве устроили стрельбу: один погибший, один раненый
09:09
Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
09:00
Премьер Польши: Лукашенко и Путин создают миграционный кризис, могут отвлекать от Украины
08:52
Часть мигрантов остаются у КПП на границе Польши с Беларусью
08:49
Еще почти 300 тысяч украинцев вакцинировались против коронавируса
08:33
В Германии второй день подряд – новый максимум заражений Covid: 65 371
08:21
В Украине 20,5 тысячи больных Covid за сутки и 752 умерших
08:00
Главные новости среды и ночи: Bellingcat, ситуация на границе Польши
07:45
Число раненых на Донбассе бойцов достигло четырех
06:55
Дания обвинила Британию в нарушении соглашения о Brexit
Все новости...