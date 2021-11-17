В Уганде в результате терактов погибли 3 человека, десятки раненых

Во вторник в столице Уганды Кампали в результате теракта погибли по меньшей мере три человека и еще более 30 получили ранения.

Источник: Bangkok Post

Детали: Теракт связывают с группировкой ИГИЛ.

Двое террористов-смертников на мотоциклах, переодетых в местных таксистов, взорвали устройство у входа в парламент, убив прохожего.

Кроме того, в результате взрыва загорелись припаркованные автомобили.

Третий нападающий нацелился на пункт пропуска возле центрального отделения полиции, убив двух человек.

Полиция помешала этому теракту, изъяв самодельное взрывное устройство из дома предполагаемого террориста-смертника.

Красный Крест Уганды заявил, что 21 из 33 раненых были сотрудниками полиции.

Парламент отменил сессию во вторник, призвав депутатов избегать этого района, "поскольку силы безопасности упорно трудятся над восстановлением порядка".

Помещение было взято под охрану, вооруженные военные охраняли территорию, а криминалисты проверяли место взрыва.

Напомним: Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в баре в столице Уганды - Кампале, в результате которого погиб человек.