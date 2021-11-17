Ракета з українським двигуном вивела на орбіту розвідувальні супутники Франції

У вівторок з космодрому Куру (Французька Гвіана) відбувся 18-й успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega із двигуном, виготовленим в Україні.

Джерело: КБ "Південне" у facebook

Деталі: РН Vega вивела на орбіту три розвідувальні супутники CERES на замовлення Міністерства оборони Франції.

Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовують у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП "КБ "Південне" та серійно виготовляє ДП "ВО Південний машинобудівний завод".

Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.

Це був вже третій пуск РН Vega у цьому році. Усього з 2012 року Vega стартувала 20 разів. За цей час було виведено на орбіту 111 космічних апаратів.

Нагадаємо: У 2021 році також відбулися два успішні пуски американської РН "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробило КБ "Південне" та виготовив Південмаш.

Починаючи з 2013 року ракета доставила на МКС 16 транспортних кораблів Cygnus з вантажем NASA.