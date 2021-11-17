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Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту разведывательные спутники Франции

Среда, 17 ноября 2021, 01:34
Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту разведывательные спутники Франции
скриншот

Во вторник с космодрома Куру (Французская Гвиана) состоялся 18-й успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega с двигателем, изготовленным в Украине.

Источник: КБ "Южное" в facebook

Детали: РН Vega вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции.

Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты.

Это был уже третий пуск СН Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов.

Напомним: В 2021 году также состоялись два успешных пуска американской РН "Антарес", основную конструкцию первой ступени которой разработало КБ "Южное" и изготовил Южмаш.

Начиная с 2013 года, ракета доставила на МКС 16 транспортных кораблей Cygnus с грузом NASA.

Украинская правда

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Темы: космос
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