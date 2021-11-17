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Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай

Середа, 17 листопада 2021, 05:50
фото з відкритих джерел

Британія за останній рік зазнала рекордних 777 кібератак, пов’язаних із дослідженнями Covid-вакцин. Ряд цих інцидентів пов’язують з Росією та Китаєм.

Джерело: NCSC, Sky News

Деталі: Національному центру кібербезпеки Великобританії (NCSC) довелося подолати рекордні 777 кіберінцидентів за останній рік, причому дослідження вакцини від коронавірусу було основною метою атак.

NCSC заявив, що низка інцидентів пов’язана з Росією та Китаєм.

Зокрема, йдеться про глобальну хакерську кампанію, в якій звинувачують російську зовнішню розвідку.

Так звана атака SolarWinds розглядається як "одне з найсерйозніших кібервторгнень за останній час".

Інший значимий інцидент пов'язаний з атакою на Microsoft з боку Китаю.

Директор Центр урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг охарактеризував ці атаки як "два найсерйозніших глобальних кіберінцидентів, які ми спостерігали за останні роки".

У NCSC заявили, що Китай є "надзвичайно досконалим" оператором у кіберпросторі зі "зростаючими амбіціями мати вплив за межами своїх кордонів" і доведеним інтересом до комерційних таємниць Великобританії.

Оскільки більшість кібератак була пов’язана із сектором охорони здоров’я та дослідженням вакцин, NCSC посилив захист онлайн-безпеки 3 мільйонів співробітників зі сфери медицини.

Теми: БританіяРосіяКитайхакери


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