Рекорд кибератак: Британия обвиняет Россию и Китай

Британия за последний год подверглась рекордным 777 кибератакам, связанным с исследованиями Covid-вакцин. Ряд этих инцидентов связывают с Россией и Китаем.

Источник: NCSC, Sky News

Детали: Национальному центру кибербезопасности Великобритании (NCSC) пришлось преодолеть рекордные 777 киберинцидентов за последний год, причем исследование вакцины от коронавируса было основной целью атак.

NCSC заявил, что ряд инцидентов связан с Россией и Китаем.

В частности, речь идет о глобальной хакерской кампании, в которой обвиняют российскую внешнюю разведку.

Так называемая атака SolarWinds рассматривается как "одно из самых серьезных кибервторжений за последнее время".

Другой значимый инцидент связан с атакой на Microsoft со стороны Китая.

Директор Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг охарактеризовал эти атаки как "два самых серьезных глобальных киберинцидента, которые мы наблюдали за последние годы".

В NCSC заявили, что Китай является "чрезвычайно совершенным" оператором в киберпространстве с "возрастающими амбициями иметь влияние за пределами своих границ" и доведенным интересом к коммерческим тайнам Великобритании.

Поскольку большинство кибератак было связано с сектором здравоохранения и исследованием вакцин, NCSC усилил защиту онлайн-безопасности 3 миллионов сотрудников из сферы медицины.