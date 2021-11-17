Україна залишається 2-ю в Європі за добовою смертністю від Covid

15 листопада у світі діагностували майже 498 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія та Україна, Румунія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 87 тисяч, у Німеччині – майже 40 тисяч і в Британії – понад 37 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 9 місці.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія, Україна.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 230 609 595 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 129 829 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусу, 838 людей померли – це новий антирекорд смертей за добу, 2 264 особи були госпіталізовані, 21 914 особи одужали.