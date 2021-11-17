Украина остается 2-й в Европе по суточной смертности от Covid
15 ноября в мире диагностировали почти 498 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия и Украина, Румыния.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.
В частности, в США зафиксировали более 87 тысяч, в Германии – около 40 тысяч и в Британии – более 37 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 9 месте.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия, Украина.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.
За все время пандемии излечились от болезни 230 609 595 человек. В настоящее время насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 129 829 смертей от COVID-19.
Напомним: За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных случаев коронавируса, 838 человек умерли – это новый антирекорд за сутки, 2 264 человека были госпитализированы, 21 914 человек выздоровели.