Украина остается 2-й в Европе по суточной смертности от Covid

15 ноября в мире диагностировали почти 498 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия и Украина, Румыния.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 87 тысяч, в Германии – около 40 тысяч и в Британии – более 37 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 9 месте.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия, Украина.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Румыния.

За все время пандемии излечились от болезни 230 609 595 человек. В настоящее время насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 129 829 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных случаев коронавируса, 838 человек умерли – это новый антирекорд за сутки, 2 264 человека были госпитализированы, 21 914 человек выздоровели.