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Через повені у Канаді загинула жінка, у США – тисячі людей без електрики

Середа, 17 листопада 2021, 07:11
фото: BG Daily News

У Британській Колумбії (Канада) і штаті Вашингтон (США) потужний шторм залишив без світла десятки тисяч людей, відомо також про загиблу жінку і зникнення людей.

Джерело: The Guardian

Деталі: Королівська канадська кінна поліція підтвердила, що під час обшуку місця зсуву було знайдено тіло жінки.

"Загальна кількість зниклих безвісти людей і транспортних засобів не з’ясована, однак слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти, і вони вважають, що, можливо, й інші зайняті транспортні засоби були втрачені під час зсуву", – сказала сержант поліції Джанель Шойхет.

Майже 50 тисяч споживачів електроенергії штату Вашингтон не мали електроенергії у вівторок після того, як сильні дощі спричинили зсуви та повені, спровокувавши закриття головної автомагістралі біля кордону з Канадою.

Також влада заявила, що на північ від Беллінгема одна людина вважається зниклою безвісти після того, як бачили, що вона у потоках води чіплялася за дерево.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан у 14 округах і заявив, що рятувальники за підтримки Національної гвардії координуватимуть ситуацію.

У той же день порт Ванкувера, найбільший у Канаді, оголосив, що залізничні колії паралізовані негодою, і це може вплинути на постачання зерна, вугілля та поташу.

Також був закритий нафтопровід TransMountain, який транспортує 300 тис. барелів нафти на добу.

Крім того, в результаті злив і зсувів Ванкувер фактично залишився відрізаним від Канади.

Що передувало: Зливи в деяких частинах Британської Колумбії (Канада) спричинили зсуви, заливши автомагістралі, заблокувавши десятки транспортних засобів, а також спричинили евакуацію та попередження про повені.

Теми: СШАКанадапогода


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