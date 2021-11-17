Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через повені у Канаді загинула жінка, у США – тисячі людей без електрики

Середа, 17 листопада 2021, 06:11
Через повені у Канаді загинула жінка, у США – тисячі людей без електрики
фото: BG Daily News

У Британській Колумбії (Канада) і штаті Вашингтон (США) потужний шторм залишив без світла десятки тисяч людей, відомо також про загиблу жінку і зникнення людей.

Джерело: The Guardian

Деталі: Королівська канадська кінна поліція підтвердила, що під час обшуку місця зсуву було знайдено тіло жінки.

"Загальна кількість зниклих безвісти людей і транспортних засобів не з’ясована, однак слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти, і вони вважають, що, можливо, й інші зайняті транспортні засоби були втрачені під час зсуву", – сказала сержант поліції Джанель Шойхет.

Майже 50 тисяч споживачів електроенергії штату Вашингтон не мали електроенергії у вівторок після того, як сильні дощі спричинили зсуви та повені, спровокувавши закриття головної автомагістралі біля кордону з Канадою.

Також влада заявила, що на північ від Беллінгема одна людина вважається зниклою безвісти після того, як бачили, що вона у потоках води чіплялася за дерево.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан у 14 округах і заявив, що рятувальники за підтримки Національної гвардії координуватимуть ситуацію.

У той же день порт Ванкувера, найбільший у Канаді, оголосив, що залізничні колії паралізовані негодою, і це може вплинути на постачання зерна, вугілля та поташу.

Також був закритий нафтопровід TransMountain, який транспортує 300 тис. барелів нафти на добу.

Крім того, в результаті злив і зсувів Ванкувер фактично залишився відрізаним від Канади.

Що передувало: Зливи в деяких частинах Британської Колумбії (Канада) спричинили зсуви, заливши автомагістралі, заблокувавши десятки транспортних засобів, а також спричинили евакуацію та попередження про повені.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКанадапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
США
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
"Радянські БМП і близько не стоять": Міноборони пояснило переваги Bradley
Останні новини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
Усі новини...
Реклама: