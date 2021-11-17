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Из-за наводнений в Канаде погибла женщина, в США – тысячи людей без электричества

Среда, 17 ноября 2021, 07:11
фото: BG Daily News

В Британской Колумбии (Канада) и штате Вашингтон (США) мощный шторм оставил без света десятки тысяч человек, известно также о погибшей женщине и исчезновении людей.

Источник: The Guardian

Детали: Королевская канадская конная полиция подтвердила, что во время обыска места оползня было найдено тело женщины.

"Общее количество пропавших без вести людей и транспортных средств не выяснено, однако следователи получили сообщение о двух пропавших без вести, и они считают, что, возможно, и другие занятые транспортные средства были потеряны во время оползня", - сказала сержант полиции Джанель Шойхет.

Почти 50 тысяч потребителей электроэнергии штата Вашингтон не имели электроэнергии во вторник после того, как сильные дожди повлекли за собой оползни и наводнения, спровоцировав закрытие главной автомагистрали у границы с Канадой.

Также власти заявили, что к северу от Беллингема один человек считается пропавшим без вести после того, как видели, что он в потоках воды цеплялся за дерево.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в 14 округах и заявил, что спасатели при поддержке Национальной гвардии будут координировать ситуацию.

В тот же день порт Ванкувера, самый большой в Канаде, объявил, что железнодорожные пути парализованы непогодой, и это может повлиять на поставки зерна, угля и поташа.

Также был закрыт нефтепровод TransMountain, транспортирующий 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

Кроме того, в результате ливней и оползней Ванкувер остался фактически отрезанным от Канады.

Предыстория: Ливни в некоторых частях Британской Колумбии (Канада) повлекли оползни, залив автомагистрали, заблокировав десятки транспортных средств, а также повлекли за собой эвакуацию и предупреждения о наводнениях.

Темы: СШАКанадапогода
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