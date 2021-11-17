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Pfizer надасть дешевий доступ до експериментальних пігулок від Covid-19

Середа, 17 листопада 2021, 08:10

Американський фармацевтичний гігант "Pfizer" досягнув угоди з підтримуваною ООН організацією, щоб експериментальні таблетки від Covid-19 – "Paxlovid" – стали доступнішими в менш багатих країнах.

Джерело: "Радіо Свобода

Деталі: 16 листопада компанія "Pfizer" заявила, що надасть ліцензію Патентному пулу лікарських засобів (MPP), що дозволить виробництво противірусних таблеток іншими фармацевтичними компаніями.

Згідно з угодою, "Pfizer" не отримуватиме відрахувань від цих виробників, що зробить лікування дешевшим. 

У "Pfizer" заявили, що угода застосовуватиметься до 95 країн з низьким і середнім рівнем доходів, у яких живе близько половини населення світу.

Раніше цього місяця "Pfizer" заявила, що пероральний противірусний препарат на 89% знижує ризик госпіталізації або смерті, пов’язаної з Covid-19, у інфікованих вірусом дорослих із групи ризику. 

Реалізація угоди залежить від того, чи пройдуть нові ліки поточні випробування та чи схвалять препарат регуляторні органи.

"Pfizer" також повідомила, що 16 листопада звернулася до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) з проханням дозволити таблетку, відому як "Paxlovid".

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019епідеміякоронавіруслікимедицина
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