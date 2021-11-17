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Pfizer предоставит дешевый доступ к экспериментальным таблеткам от Covid-19

Среда, 17 ноября 2021, 09:10

Американский фармацевтический гигант "Pfizer" достиг соглашения с поддерживаемой ООН организацией, чтобы экспериментальные таблетки от Covid-19 – "Paxlovid" – стали доступнее в менее богатых странах.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 16 ноября компания "Pfizer" заявила, что предоставит лицензию Патентному пулу лекарственных средств (MPP), что позволит производство противовирусных таблеток другими фармацевтическими компаниями.

Согласно договору, "Pfizer" не будет получать отчислений от этих производителей, что сделает лечение дешевле.

В "Pfizer" заявили, что соглашение будет применяться к 95 странам с низким и средним уровнем доходов, в которых проживает около половины населения мира.

Ранее в этом месяце "Pfizer" заявила, что пероральный противовирусный препарат на 89% снижает риск госпитализации или смерти, связанной с Covid-19, у инфицированных вирусом взрослых из группы риска.

Реализация сделки зависит от того, пройдут ли новые лекарства текущие испытания и одобрят ли препарат регуляторные органы.

"Pfizer" также сообщила, что 16 ноября обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) с просьбой разрешить таблетку, известную как "Paxlovid".

Темы: Covid-2019эпидемиякоронавируслекарствамедицина
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