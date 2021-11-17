Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Смертельна пожежа в будинку для літніх: затримали другу підозрювану

Середа, 17 листопада 2021, 10:37
Смертельна пожежа в будинку для літніх: затримали другу підозрювану
Фото: Getty Images

Поліцейські затримали санітарку у справі про пожежу в Дніпрі в центрі опіки за особами похилого віку, в якій загинули п’ятеро людей.

Джерело: пресслужба поліції Дніпропетровської області

Деталі: За інформацією правоохоронців, наразі затримані адміністратор та санітарка закладу за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки.

Дослівно: "В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи".

Що було раніше: 16 листопада в приватному будинку для осіб поважного віку в Дніпрі сталось коротке замикання й загоряння електричних дротів, внаслідок чого загинуло 5 мешканок закладу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпропожежаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: