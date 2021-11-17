Смертельна пожежа в будинку для літніх: затримали другу підозрювану
Середа, 17 листопада 2021, 11:37
Поліцейські затримали санітарку у справі про пожежу в Дніпрі в центрі опіки за особами похилого віку, в якій загинули п’ятеро людей.
Джерело: пресслужба поліції Дніпропетровської області
Деталі: За інформацією правоохоронців, наразі затримані адміністратор та санітарка закладу за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки.
Дослівно: "В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи".
Що було раніше: 16 листопада в приватному будинку для осіб поважного віку в Дніпрі сталось коротке замикання й загоряння електричних дротів, внаслідок чого загинуло 5 мешканок закладу.
Українська правда