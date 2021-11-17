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Смертельный пожар в доме престарелых: задержали вторую подозреваемую

Среда, 17 ноября 2021, 10:37
Смертельный пожар в доме престарелых: задержали вторую подозреваемую
Фото: Getty Images

Полицейские задержали санитарку по делу о пожаре в Днепре в центре опеки за пожилыми людьми, в котором погибли пять человек.

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Детали: По информации правоохранителей, задержаны администратор и санитарка заведения по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности.

Дословно: "В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы".

Что было раньше: 16 ноября в частном доме для престарелых в Днепре произошло короткое замыкание и возгорание электрических проводов, в результате чего погибли 5 жительниц заведения.

Украинская правда

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Темы: Днепрпожарполиция
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