Смертельный пожар в доме престарелых: задержали вторую подозреваемую

Полицейские задержали санитарку по делу о пожаре в Днепре в центре опеки за пожилыми людьми, в котором погибли пять человек.

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области

Детали: По информации правоохранителей, задержаны администратор и санитарка заведения по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности.

Дословно: "В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы".

Что было раньше: 16 ноября в частном доме для престарелых в Днепре произошло короткое замыкание и возгорание электрических проводов, в результате чего погибли 5 жительниц заведения.