Смертельный пожар в доме престарелых: задержали вторую подозреваемую
Среда, 17 ноября 2021, 11:37
Полицейские задержали санитарку по делу о пожаре в Днепре в центре опеки за пожилыми людьми, в котором погибли пять человек.
Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области
Детали: По информации правоохранителей, задержаны администратор и санитарка заведения по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности.
Дословно: "В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы".
Что было раньше: 16 ноября в частном доме для престарелых в Днепре произошло короткое замыкание и возгорание электрических проводов, в результате чего погибли 5 жительниц заведения.
Украинская правда