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Київ відновлює навчання в школах

Середа, 17 листопада 2021, 11:48
Фото kyivcity.gov.ua

Навчання у столичних школах відновлять з 22 листопада.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegramпресслужба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського

Пряма мова Кличка: "Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів".

За словами Мондриївського, таке рішення комісія ухвалила, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

Він уточнив, що усі столичні школи можуть відновити навчання у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені
урядом для "червоної" зони.

За даними КМДА, у Києві вакциновані більше 95% освітян.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київосвітакоронавірус


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