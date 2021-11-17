Київ відновлює навчання в школах

Навчання у столичних школах відновлять з 22 листопада.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пресслужба КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського



Пряма мова Кличка: "Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів".

За словами Мондриївського, таке рішення комісія ухвалила, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

Він уточнив, що усі столичні школи можуть відновити навчання у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені

урядом для "червоної" зони.

За даними КМДА, у Києві вакциновані більше 95% освітян.



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