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Киев возобновляет обучение в школах

Среда, 17 ноября 2021, 10:48
Киев возобновляет обучение в школах
Фото kyivcity.gov.ua

Обучение в столичных школах возобновят с 22 ноября.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegramпресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриивского

Прямая речь Кличко: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов".

По словам Мондриивского, такое решение комиссия приняла, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.

Он уточнил, что все столичные школы могут возобновить обучение в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны.

По данным КГГА, в Киеве вакцинировано более 95% педагогов.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Киевобразованиекоронавирус
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