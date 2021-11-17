До реєстру корупціонерів в 2021 році потрапили більше 5 тисяч чиновників
З початку року до Реєстру корупціонерів внесли інформацію про 5660 осіб.
Джерело: Національне агентство з питань запобіганні корупції
Деталі: За десять місяців 2021 року до реєстру внесено 5660 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення (1 150 кримінальної та 4 510 адміністративної відповідальності).
Найчастіше до відповідальності за корупційні правопорушення притягали депутатів місцевої ради — 2 291.
Поміж інших осіб, про яких було внесено дані до реєстру:
- працівники Національної поліції або поліцейські — 252;
- державні службовці — 240;
- посадові особи органів місцевого самоврядування — 200;
- народні депутати України — 3.
Поміж найбільш розповсюджених порушень за корупційними статтями Кримінального кодексу України за 10 місяців 2021:
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди — 138;
- зловживання впливом — 109;
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним — 58;
- підкуп працівника підприємства, установи чи організації — 24;
- зловживання владою або службовим становищем — 17.
За корупційними статтями Кодексу про адміністративні правопорушення:
- несвоєчасне подання декларацій за минулий рік — 4 277;
- порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів — 219.
Загалом, станом на 31 жовтня 2021 року у Реєстрі корупціонерів було обліковано близько 40 тисяч записів.
Нагадаємо: НАЗК представило оновлений реєстр, у якому можна дізнатися кількість корупціонерів у кожній області та перевірити справжність довідок за QR-кодом, у березні 2021 року.