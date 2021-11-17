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До реєстру корупціонерів в 2021 році потрапили більше 5 тисяч чиновників

Середа, 17 листопада 2021, 11:29
До реєстру корупціонерів в 2021 році потрапили більше 5 тисяч чиновників
фото з сайту НАЗК

З початку року до Реєстру корупціонерів внесли інформацію про 5660 осіб.

Джерело: Національне агентство з питань запобіганні корупції

Деталі: За десять місяців 2021 року до реєстру внесено 5660 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення (1 150 кримінальної та 4 510 адміністративної відповідальності).

Найчастіше до відповідальності за корупційні правопорушення притягали депутатів місцевої ради — 2 291.

Поміж інших осіб, про яких було внесено дані до реєстру:

  • працівники Національної поліції або поліцейські — 252;
  • державні службовці — 240;
  • посадові особи органів місцевого самоврядування — 200;
  • народні депутати України — 3.

Поміж найбільш розповсюджених порушень за корупційними статтями Кримінального кодексу України за 10 місяців 2021:

  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди — 138;
  • зловживання впливом — 109;
  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним — 58;
  • підкуп працівника підприємства, установи чи організації — 24;
  • зловживання владою або службовим становищем — 17.

За корупційними статтями Кодексу про адміністративні правопорушення:

  • несвоєчасне подання декларацій за минулий рік — 4 277;
  • порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів — 219.

Загалом, станом на 31 жовтня 2021 року у Реєстрі корупціонерів було обліковано близько 40 тисяч записів.

Нагадаємо: НАЗК представило оновлений реєстр, у якому можна дізнатися кількість корупціонерів у кожній області та перевірити справжність довідок за QR-кодом, у березні 2021 року.

Українська правда
Теми: корупціяНАЗК
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