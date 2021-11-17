До реєстру корупціонерів в 2021 році потрапили більше 5 тисяч чиновників

З початку року до Реєстру корупціонерів внесли інформацію про 5660 осіб.

Джерело: Національне агентство з питань запобіганні корупції

Деталі: За десять місяців 2021 року до реєстру внесено 5660 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення (1 150 кримінальної та 4 510 адміністративної відповідальності).

Найчастіше до відповідальності за корупційні правопорушення притягали депутатів місцевої ради — 2 291.

Поміж інших осіб, про яких було внесено дані до реєстру:

працівники Національної поліції або поліцейські — 252;

державні службовці — 240;

посадові особи органів місцевого самоврядування — 200;

народні депутати України — 3.

Поміж найбільш розповсюджених порушень за корупційними статтями Кримінального кодексу України за 10 місяців 2021:

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди — 138;

зловживання впливом — 109;

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним — 58;

підкуп працівника підприємства, установи чи організації — 24;

зловживання владою або службовим становищем — 17.

За корупційними статтями Кодексу про адміністративні правопорушення:

несвоєчасне подання декларацій за минулий рік — 4 277;

порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів — 219.

Загалом, станом на 31 жовтня 2021 року у Реєстрі корупціонерів було обліковано близько 40 тисяч записів.

Нагадаємо: НАЗК представило оновлений реєстр, у якому можна дізнатися кількість корупціонерів у кожній області та перевірити справжність довідок за QR-кодом, у березні 2021 року.