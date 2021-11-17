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В реестр коррупционеров в 2021 году попали более 5 тысяч чиновников

Среда, 17 ноября 2021, 12:29
фото с сайта НАПК

С начала года в Реестр коррупционеров внесли информацию о 5660 человеках.

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции

Детали: За десять месяцев 2021 года в реестр внесено 5660 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (1 150 уголовной и 4 510 административной ответственности).

Чаще всего к ответственности за коррупционные правонарушения привлекали депутатов местного совета - 2291.

Среди других лиц, о которых были внесены данные в реестр:

  • работники Национальной полиции или полицейские - 252;
  • государственные служащие - 240;
  • должностные лица органов местного самоуправления - 200;
  • народные депутаты Украины - 3.

Среди наиболее распространенных нарушений по коррупционным статьям Уголовного кодекса Украины за 10 месяцев 2021 года:

  • принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды - 138;
  • злоупотребление влиянием - 109;
  • присвоение, растрата имущества или завладение им - 58;
  • подкуп работника предприятия, учреждения или организации - 24;
  • злоупотребление властью или служебным положением – 17.

По коррупционным статьям Кодекса об административных правонарушениях:

  • несвоевременная подача деклараций за прошлый год — 4 277;
  • нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - 219.

По состоянию на 31 октября 2021 года в Реестре коррупционеров было опубликовано около 40 тысяч записей.

Напомним: НАПК представило обновленный реестр, в котором можно узнать количество коррупционеров в каждой области и проверить подлинность справок по QR-коду, в марте 2021 года.

Темы: коррупцияНАПК
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