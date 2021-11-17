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Прикордонники впіймали українця, який працював на окупантів

Середа, 17 листопада 2021, 12:35
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали 32-річного українця за роботу на російсько-окупаційні війська.

Джерело: повідомлення Держаної прикордонної служби

Дослівно: "Днями прикордонники Луганського загону затримали 32-річного громадянина України за участь у бойових діях у складі російсько-окупаційних військ. Чоловік у 2014 році увійшов до складу одного з підрозділів керованих Росією незаконних збройних формувань".

Деталі: Затриманий зокрема оглядав транспортні засоби й перевіряв документи у осіб на блокпосту біля міста Первомайська Луганської області.

У повідомленні вказується, що зловмисник пізніше, "побоюючись за власне життя, залишив блокпост та втік на контрольовану українською владою територію".

Затриманого передали Національній поліції, а до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 260 ККУ "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Українська правда
Теми: ДонбасООС


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