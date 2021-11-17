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Пограничники поймали украинца, работавшего на окупантов

Среда, 17 ноября 2021, 11:35
Пограничники поймали украинца, работавшего на окупантов
Фото: ДПСУ

Украинские пограничники задержали 32-летнего украинца за работу на российско-оккупационные войска.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы

Дословно: "На днях пограничники Луганского отряда задержали 32-летнего гражданина Украины за участие в боевых действиях в составе российско-оккупационных войск. Мужчина в 2014 году вошел в состав одного из подразделений управляемых Россией незаконных вооруженных формирований".

Детали: Задержанный, в частности, осматривал транспортные средства и проверял документы у лиц на блокпосту возле города Первомайска Луганской области.

В сообщении указывается, что злоумышленник позже, "опасаясь за свою жизнь, покинул блокпост и скрылся на контролируемую украинскими властями территорию".

Задержанный передан Национальной полиции, а в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

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Темы: ДонбассООС
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