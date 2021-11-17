Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА: пропрацював рік
Середа, 17 листопада 2021, 12:24
Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Закарпатської області Анатолія Полоскова.
Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм
Деталі: Серед інших кадрових рішень вказано, що ухвалено погодити звільнення Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Що було раніше: Уряд погодив призначення губернатором Закарпатської ОДА директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова в листопаді 2020 року. Під час своєї доповіді він розповів, що не має досвіду роботи на подібній посаді, але готовий навчатися.
Українська правда