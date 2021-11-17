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Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА: пропрацював рік

Середа, 17 листопада 2021, 12:24
Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА: пропрацював рік
Анатолій Полосков. фото з його Facebook

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Закарпатської області Анатолія Полоскова.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм

Деталі: Серед інших кадрових рішень вказано, що ухвалено погодити звільнення Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Що було раніше: Уряд погодив призначення губернатором Закарпатської ОДА директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова в листопаді 2020 року. Під час своєї доповіді він розповів, що не має досвіду роботи на подібній посаді, але готовий навчатися.

Українська правда

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Теми: ЗакарпаттяКабінет міністрів
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