Кабмин согласовал увольнение председателя Закарпатской ОГА: проработал год

Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской области Анатолия Полоскова.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмм

Детали: Среди других кадровых решений указано, что принято согласовать увольнение Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации.

Что было раньше: Правительство согласовало назначение губернатором Закарпатской ОГА директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова в ноябре 2020 года. В своем докладе он рассказал, что не имеет опыта работы на подобной должности, но готов учиться.