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Кабмин согласовал увольнение председателя Закарпатской ОГА: проработал год

Среда, 17 ноября 2021, 13:24
Анатолий Полосков. фото из его Facebook

Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской области Анатолия Полоскова.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмм

Детали: Среди других кадровых решений указано, что принято согласовать увольнение Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации.

Что было раньше: Правительство согласовало назначение губернатором Закарпатской ОГА директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова в ноябре 2020 года. В своем докладе он рассказал, что не имеет опыта работы на подобной должности, но готов учиться.

Украинская правда
Темы: ЗакарпатьеКабинет министров
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