Кабмін погодив голів Закарпатської і Харківської ОДА, першим став винороб

Кабінет міністрів погодив запропоновані президентом кандидатури на посади голів ОДА у Закарпатській і Харківській областях.

Джерело: засідання уряду у середу

Деталі: Уряд погодив призначення губернатором Закарпатської ОДА директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова. Під час своєї доповіді він розповів, що не має досвіду роботи на подібній посаді, але готовий навчатися.

Також було погоджено призначення губернатором Харківської області керівника апарату Дніпропетровської ОДА Айну Тимчук. Вона розповіла, що має 20-річний досвід роботи в управлінській сфері.

Айна Тимчук

Водночас, уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова та очільника Харківської ОДА Олексія Кучера.

Читайте також: Президент (без) регіонів. Як Зеленський хоче втримати вплив на країну

Передісторія: