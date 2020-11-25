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Кабмін погодив голів Закарпатської і Харківської ОДА, першим став винороб

Середа, 25 листопада 2020, 13:29
Кабмін погодив голів Закарпатської і Харківської ОДА, першим став винороб
Анатолій Полосков

Кабінет міністрів погодив запропоновані президентом кандидатури на посади голів ОДА у Закарпатській і Харківській областях.

Джерело: засідання уряду у середу

Деталі: Уряд погодив призначення губернатором Закарпатської ОДА директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова. Під час своєї доповіді він розповів, що не має досвіду роботи на подібній посаді, але готовий навчатися.

Також було погоджено призначення губернатором Харківської області керівника апарату Дніпропетровської ОДА Айну Тимчук. Вона розповіла, що має 20-річний досвід роботи в управлінській сфері.  

 
Айна Тимчук

Водночас, уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова та очільника Харківської ОДА Олексія Кучера.

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Передісторія:

  • Після місцевих виборів президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.
  • 6 листопада 2019 року народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер очолив Харківську обласну державну адміністрацію.
  • 23 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА Олексія Петрова, якого звільнив з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.

Українська правда

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Теми: Закарпаттямісцева владаХарків
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