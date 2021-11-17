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72% дорослих Київщини вакцинувалися принаймні однією дозою

Середа, 17 листопада 2021, 13:32

У Київській області 72% дорослих мешканців отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19.

Джерело: повідомлення Київської обласної державної адміністрації 

Дослівно: "72% цільової групи дорослого населення Київщини вже отримали по одній дозі вакцини від коронавірусу. Йдеться про 736 958 осіб. А повний курс вакцинації пройшли 51,3%".

Деталі: У пресслужбі додали, що влада здійснює перевірки на дотримання карантинних обмежень в області. Від моменту запровадження "червоної зони" на Київщини, інспектори перевірили 1719 громадських закладів.

Протоколи склали на 289 закладів та 1543 мешканців, які порушували карантин.

Що було раніше: З 11 листопада в Київській області заборонено перевозити пасажирів у приміському, міжобласному та громадському транспорті без сертифікату про вакцинацію або негативний результат тесту.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусКиївська область


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