72% дорослих Київщини вакцинувалися принаймні однією дозою

У Київській області 72% дорослих мешканців отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19.

Джерело: повідомлення Київської обласної державної адміністрації

Дослівно: "72% цільової групи дорослого населення Київщини вже отримали по одній дозі вакцини від коронавірусу. Йдеться про 736 958 осіб. А повний курс вакцинації пройшли 51,3%".

Деталі: У пресслужбі додали, що влада здійснює перевірки на дотримання карантинних обмежень в області. Від моменту запровадження "червоної зони" на Київщини, інспектори перевірили 1719 громадських закладів.

Протоколи склали на 289 закладів та 1543 мешканців, які порушували карантин.

Що було раніше: З 11 листопада в Київській області заборонено перевозити пасажирів у приміському, міжобласному та громадському транспорті без сертифікату про вакцинацію або негативний результат тесту.