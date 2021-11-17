72% взрослых в Киевской области вакцинировались хотя бы одной дозой

В Киевской области 72% взрослых жителей получили, по крайней мере, одну дозу прививки против COVID-19.

Источник: сообщение Киевской областной государственной администрации

Дословно: "72% целевой группы взрослого населения Киевщины уже получили по одной дозе вакцины от коронавируса. Речь идет о 736 958 людях. Полный же курс вакцинации прошли 51,3%."

Детали: В пресс-службе добавили, что власти осуществляют проверки на соблюдение карантинных ограничений в области. С момента введения "красной зоны" в Киевской области, инспекторы проверили 1719 общественных учреждений.

Протоколы составили 289 заведений и 1543 жителей, которые нарушали карантин.

Что было раньше: С 11 ноября в Киевской области запрещено перевозить пассажиров в пригородном, межобластном и общественном транспорте без сертификата о вакцинации или отрицательном результате теста.