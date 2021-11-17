Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон

Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західний кордон для захисту України.

Джерело: Бригада швидкого реагування Національної гвардії у Facebook

Дослівно: "Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. Працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими".

Фото Бригади швидкого реагування Нацгвардії з Facebook

Деталі: Повідомляється, що станом на 16 листопада ситуація контрольована.

Що було раніше: 11 листопада у МВС повідомили, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів.

Передісторія: