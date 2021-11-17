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Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон

Середа, 17 листопада 2021, 12:40
Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон
Фото Бригади швидкого реагування Нацгвардії з Facebook

Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західний кордон для захисту України.

Джерело: Бригада швидкого реагування Національної гвардії у Facebook

Дослівно: "Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. Працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими".

 
Фото  Бригади швидкого реагування Нацгвардії з Facebook

Деталі: Повідомляється, що станом на 16 листопада ситуація контрольована.

Що було раніше: 11 листопада у МВС повідомили, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів. 

Передісторія: 

  • 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.
  • У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні – до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Українська правда

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Теми: кордонБілорусьНацгвардія
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