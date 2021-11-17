Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон
Середа, 17 листопада 2021, 12:40
Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західний кордон для захисту України.
Джерело: Бригада швидкого реагування Національної гвардії у Facebook
Дослівно: "Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. Працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими".
Деталі: Повідомляється, що станом на 16 листопада ситуація контрольована.
Що було раніше: 11 листопада у МВС повідомили, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів.
Передісторія:
- 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому.
- У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні – до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.
Українська правда