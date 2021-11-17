Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу

Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западную границу для защиты Украины.

Источник: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии в Facebook

Дословно: "Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. Работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми".

фото Бригады быстрого реагирования Нацгвардии с Facebook

Детали: Сообщается, что по состоянию на 16 ноября ситуация контролируемая.

Что было раньше: 11 ноября в МВД сообщили, что границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских и 15 вертолетов.

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