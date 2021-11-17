Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу
Среда, 17 ноября 2021, 12:40
Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западную границу для защиты Украины.
Источник: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии в Facebook
Дословно: "Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. Работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми".
Детали: Сообщается, что по состоянию на 16 ноября ситуация контролируемая.
Что было раньше: 11 ноября в МВД сообщили, что границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских и 15 вертолетов.
Предыстория:
- 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.
- В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.
Украинская правда