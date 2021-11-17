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Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу

Среда, 17 ноября 2021, 13:40
Фото Бригады быстрого реагирования Нацгвардии с Facebook

Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западную границу для защиты Украины.

Источник: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии в Facebook

Дословно: "Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. Работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми".

 
фото Бригады быстрого реагирования Нацгвардии с Facebook 

Детали: Сообщается, что по состоянию на 16 ноября ситуация контролируемая.

Что было раньше: 11 ноября в МВД сообщили, что границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских и 15 вертолетов.

Предыстория: 

  • 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь и остаются в нем.
  • В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Украинская правда
Темы: границаБеларусьНацгвардия
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