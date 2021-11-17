ДБР завершило розслідування злочинів Януковича і Ко, яке тривало 8 років

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року, вчинених вищими посадовими особами держави під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що розслідування кримінального провадження щодо злочинної групи Януковича тривало 8 років. Під час розслідування було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів.

До складу злочинної групи високопосадовців входили:

міністр оборони України;

голова Служби безпеки України та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру;

міністр внутрішніх справ України та його заступник;

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України;

тимчасово виконувач обов’язків начальника Головного управління МВС України в м. Києві;

заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві;

командир ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Усі перелічені високопосадовці підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 до 20 лютого 2014 року, а саме:

вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише за три дні загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту обвинувальний акт буде направлено до суду.