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ГБР завершило расследование преступлений Януковича и Ко, которое длилось 8 лет

Среда, 17 ноября 2021, 13:12
ГБР завершило расследование преступлений Януковича и Ко, которое длилось 8 лет
Евромайдан. фото из Википедии

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года, совершенных высшими должностными лицами государства под руководством бывшего президента Виктора Януковича.

Источник: ГБР

Детали: Отмечается, что расследование уголовного производства по преступной группе Януковича длилось 8 лет. В ходе расследования было собрано более 1,5 тысяч томов доказательств.

В состав преступной группы чиновников входили:

  • министр обороны Украины;
  • председатель Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра;
    министр внутренних дел и его заместитель;
  • начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины;
  • временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве;
  • заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве;
  • командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

Все перечисленные чиновники подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, а именно:

  • совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
  • причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
  • превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;
  • незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только за три дня погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

После ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт будет направлен в суд.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичЕвромайданГБР
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