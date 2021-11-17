ГБР завершило расследование преступлений Януковича и Ко, которое длилось 8 лет
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года, совершенных высшими должностными лицами государства под руководством бывшего президента Виктора Януковича.
Источник: ГБР
Детали: Отмечается, что расследование уголовного производства по преступной группе Януковича длилось 8 лет. В ходе расследования было собрано более 1,5 тысяч томов доказательств.
В состав преступной группы чиновников входили:
- министр обороны Украины;
- председатель Службы безопасности Украины и его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра;
министр внутренних дел и его заместитель;
- начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины;
- временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве;
- заместитель начальника Главного управления – начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве;
- командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.
Все перечисленные чиновники подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, а именно:
- совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
- причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
- превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;
- незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.
Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только за три дня погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
После ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт будет направлен в суд.