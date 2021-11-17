"Выпивать выпиваем. Чтоб скучно не было": СБУ показала відео із затриманим кулеметником бойовиків

Контррозвідники Служби безпеки спільно з військовими ЗСУ затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР", який брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил на території Бахмутського району Донеччини.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що зловмисник втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.

Силовики встановили, що затриманим є уродженець РФ, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрільця, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків.

У ході затримання у бойовика виявили: "військовий квиток ЛНР", "тимчасове посвідчення" мешканця ОРДЛО; споряджений магазин від автомата Калашникова.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На відео, оприлюдненому спецслужбою, бойовик називає номер свого підрозділу, який базується в районі населеного пункту Логвинове, підтверджує, що у розташуванні серед "командирського" складу є кадрові російські військові та описує моральний клімат серед бойовиків: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтоб скучно не было".