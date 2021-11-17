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"Выпивать выпиваем. Чтобы скучно не было": СБУ показала видео с задержанным пулеметчиком боевиков

Среда, 17 ноября 2021, 14:36
скриншот с видео СБУ

Контрразведчики Службы безопасности совместно с военными ВСУ задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР", участвовавшего в обстрелах подразделений операции Объединенных сил на территории Бахмутского района.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что злоумышленник потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции.

Силовики установили, что задержанным является уроженец РФ, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там он был на "должностях" стрелка, а затем помощника гранатометчика группировки боевиков.

В ходе задержания у боевика обнаружили: "военный билет ЛНР", "временное удостоверение" жителя ОРДЛО; магазин от автомата Калашникова.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

На видео, обнародованном спецслужбой, боевик называет номер своего подразделения, базирующегося в районе населенного пункта Логвиново, подтверждает, что в расположении среди "командирского" состава есть кадровые российские военные и описывает моральный климат среди боевиков: "Выпивать выпиваем. Но наоборот... Чтобы скучно не было".

Украинская правда
Темы: терроризмОРДЛОвойнаСБУ
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