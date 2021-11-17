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На Львівщині зменшується кількість хворих на коронавірус

Середа, 17 листопада 2021, 14:23
На Львівщині зменшується кількість хворих на коронавірус
Фото: Ельдар Сарахман, УП

У Львівській області виявляють менше 1 тисячі випадків захворювання впродовж трьох діб поспіль. 

Джерело: пресбрифінг із коментарем Ореста Чемериса, директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, повідомлення на сайті Львівської ОДА, повідомлення Львівської міської ради

Пряма мова Чемериса: "Боюся це голосно озвучувати, але справді від п’ятниці фіксуємо повільне зниження усіх показників захворюваності. Також кількість виписаних хворих переважає кількість тих, хто поступає на лікування. Захворюваність спадає дуже повільно. У суботу вранці мали 3160, сьогодні (середа) 3014 хворих. Сподіваюся, що захворюваність піде на спад, проте дуже важливо не розслаблятися".

Деталі: Упродовж трьох діб поспіль в області виявляють менше однієї тисячі випадків. Перед цим, щодобові показники випадків зараження перевищували півтори тисячі.

Станом на 17 листопада, на стаціонарному лікуванні в лікарнях області перебуває 3014 осіб, з них 794 - у лікарнях Львова.

Водночас попри стабілізацію, смертність в області залишається високою. За останні три доби померло 105 жителів області.

За 17 листопада COVID-19 діагностували у 223 жителів Львова.

Що було раніше: Перед цим в обласні раді заявляли, що нинішня хвиля захворюваності в області частіше вражає людей до 30 років, вагітних та дітей.

Денис Карловський, УП
Теми: ЛьвівЛьвівщинакоронавірус
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