На Львівщині зменшується кількість хворих на коронавірус
У Львівській області виявляють менше 1 тисячі випадків захворювання впродовж трьох діб поспіль.
Джерело: пресбрифінг із коментарем Ореста Чемериса, директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, повідомлення на сайті Львівської ОДА, повідомлення Львівської міської ради
Пряма мова Чемериса: "Боюся це голосно озвучувати, але справді від п’ятниці фіксуємо повільне зниження усіх показників захворюваності. Також кількість виписаних хворих переважає кількість тих, хто поступає на лікування. Захворюваність спадає дуже повільно. У суботу вранці мали 3160, сьогодні (середа) 3014 хворих. Сподіваюся, що захворюваність піде на спад, проте дуже важливо не розслаблятися".
Деталі: Упродовж трьох діб поспіль в області виявляють менше однієї тисячі випадків. Перед цим, щодобові показники випадків зараження перевищували півтори тисячі.
Станом на 17 листопада, на стаціонарному лікуванні в лікарнях області перебуває 3014 осіб, з них 794 - у лікарнях Львова.
Водночас попри стабілізацію, смертність в області залишається високою. За останні три доби померло 105 жителів області.
За 17 листопада COVID-19 діагностували у 223 жителів Львова.
Що було раніше: Перед цим в обласні раді заявляли, що нинішня хвиля захворюваності в області частіше вражає людей до 30 років, вагітних та дітей.