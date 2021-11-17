Во Львовской области уменьшается количество больных коронавирусом

Во Львовской области выявляют менее 1 тысячи случаев заболевания в течение трех суток подряд.

Источник: пресс-брифинг с комментарием Ореста Чемериса, директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации, сообщение на сайте Львовской ОГА, сообщение Львовского городского совета

Прямая речь Чемериса: "Боюсь это громко озвучивать, но действительно с пятницы фиксируем медленное снижение всех показателей заболеваемости. Также количество выписанных больных преобладает количество поступающих на лечение. Заболеваемость падает очень медленно. В субботу утром было 3160, сегодня (среда) 3014 больных. Надеюсь, что заболеваемость пойдет на убыль, однако очень важно не расслабляться".

Детали: В течение трех суток подряд в области выявляется менее одной тысячи случаев. Перед этим ежесуточные показатели случаев заражения превышали полторы тысячи.

По состоянию на 17 ноября на стационарном лечении в больницах области находится 3014 человек, из них 794 - в больницах Львова.

В то же время, несмотря на стабилизацию, смертность в области остается высокой. За последние трое суток умерло 105 жителей области.

За 17 ноября COVID-19 диагностировали у 223 жителей Львова.

Что было раньше: Перед этим в областном совете заявляли, что нынешняя волна заболеваемости в области чаще поражает людей до 30 лет, беременных и детей.