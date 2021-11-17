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Геокадастр обмежив доступ до даних про землю з маєтками Медведчука

Середа, 17 листопада 2021, 15:54
Тут і далі фото "Схем"

У публічній кадастровій карті обмежили доступ до відомостей про земельні ділянки голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Джерело: програма "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Деталі: Журналісти помітили, що в публічній кадастровій карті перестали відображатися відомості щодо власників земельних ділянок, на яких розміщені маєтки родини Віктора Медведчука (на вулиці Медвинській у Києві та у лісі в Пущі-Водиці).

При спробі отримати інформацію система видає повідомлення "Доступ до відомостей обмежено". 

 

Водночас доступ до аналогічної інформації у сусідів політика залишається відкритим.

Т.в.о. голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Сергій Завадський заявив, що таке рішення прийняли, "щоб не вчинялися будь-які дії в частині переоформлення прав", оскільки, "згідно з рішенням РНБОУ, накладено санкції щодо активів певних осіб, зокрема Медведчука".

Він уточнив, що нібито за такого обмеження ділянка на публічній кадастровій карті є, але не можна отримати витяг.  

Журналісти надіслали запит у Держгеокадастр з проханням детальніше пояснити причини обмеження доступу до даних про ділянки Медведчука.

Передісторія:

  • Раніше "Схеми" повідомили, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук після введення проти нього санкцій продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку в Пущі-Водиці.
  • Згідно з кресленнями-планами, приміщення у палаці площею більше 2 тисяч квадратних метрів відведені, зокрема, під шубосховище, сервізну, склади картин та суконь, секретну кімнату тощо.

Теми: Медведчукземлянерухомість


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