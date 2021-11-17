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Геокадастр ограничил доступ к данным о земле с поместьями Медведчука

Среда, 17 ноября 2021, 14:54
Геокадастр ограничил доступ к данным о земле с поместьями Медведчука
Здесь и дальше фото "Схем"

В публичной кадастровой карте ограничили доступ к сведениям о земельных участках главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Источник: программа "Схемы" (общий проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

Детали: Журналисты заметили, что в публичной кадастровой карте перестали отображаться сведения о владельцах земельных участков, на которых размещены имения семьи Виктора Медведчука (на улице Медвинской в ​​Киеве и в лесу в Пуще-Водице).

При попытке получить информацию система выдает сообщение "Доступ к сведениям ограничен". 

 

В то же время, доступ к аналогичной информации у соседей политика остается открытым.

И.о. главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Сергей Завадский заявил, что такое решение приняли, "чтобы не совершались какие-либо действия в части переоформления прав", поскольку, "согласно решению СНБОУ, наложены санкции в отношении активов определенных лиц, в частности Медведчука".

Он уточнил, что якобы при таком ограничении участок на публичной кадастровой карте есть, но нельзя получить выписку.

Журналисты направили запрос в Госгеокадастр с просьбой подробнее объяснить причины ограничения доступа к данным об участках Медведчука.

Предыстория: 

  • Ранее "Схемы" сообщили, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Виктор Медведчук после введения против него санкций продолжал капитальную реконструкцию своего поместья в Пуще-Водице.
  • Согласно чертежам-планам, помещения в дворце площадью более 2 тысяч квадратных метров отведены, в частности, под шубохранилище, сервизную, склады картин и платьев, секретную комнату и т.д.  

Темы: Медведчукземлянедвижимость
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