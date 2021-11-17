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Суддя, що напідпитку збила стовп у Києві, отримала штраф і втратила права

Середа, 17 листопада 2021, 16:24
Суддя, що напідпитку збила стовп у Києві, отримала штраф і втратила права

Апеляційний суд залишив в силі покарання судді Деснянського райсуду Києва Світлані Колегаєвій, яка 21 липня будучи напідпитку потрапила в ДТП.  

Джерело: повідомлення міністра Внутрішніх справ Дениса Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Тоді (21 липня – ред.) патрульні поліцейські склали на водійку протокол про адмінправопорушення за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП). А оскільки жінка, яка керувала авто, мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, її направили на медичний огляд. І згідно з висновком лікаря ще в липні було підтверджено, що водійка дійсно була нетвереза.

Оболонський райсуд Києва визнав винною суддю столичного суду за керування автомобілем у стані сп’яніння. Однак після рішення першої інстанції сторона захисту направила апеляційну скаргу.

Зрештою 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування у стані сп’яніння, відхиливши всі апеляційні скарги захисту нетверезої судді".

Деталі: Монастирський додав, що МВС подало скаргу до Вищої ради правосуддя, щоб та надала оцінку його вчинку.  

Стаття, за якою визнали винною суддю, передбачає штраф 17 000 грн з позбавленням права керування автомобілем на 1 рік.

Передісторія: У ніч на 22 липня на столичній Оболоні суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi збила стовп, врізалася в дерево та ледь не збила пішоходів.

Українська правда

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Теми: судКиївДТП
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