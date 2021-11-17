Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суддя, що напідпитку збила стовп у Києві, отримала штраф і втратила права

Середа, 17 листопада 2021, 17:24

Апеляційний суд залишив в силі покарання судді Деснянського райсуду Києва Світлані Колегаєвій, яка 21 липня будучи напідпитку потрапила в ДТП.  

Джерело: повідомлення міністра Внутрішніх справ Дениса Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Тоді (21 липня – ред.) патрульні поліцейські склали на водійку протокол про адмінправопорушення за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП). А оскільки жінка, яка керувала авто, мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, її направили на медичний огляд. І згідно з висновком лікаря ще в липні було підтверджено, що водійка дійсно була нетвереза.

Оболонський райсуд Києва визнав винною суддю столичного суду за керування автомобілем у стані сп’яніння. Однак після рішення першої інстанції сторона захисту направила апеляційну скаргу.

Зрештою 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування у стані сп’яніння, відхиливши всі апеляційні скарги захисту нетверезої судді".

Деталі: Монастирський додав, що МВС подало скаргу до Вищої ради правосуддя, щоб та надала оцінку його вчинку.  

Стаття, за якою визнали винною суддю, передбачає штраф 17 000 грн з позбавленням права керування автомобілем на 1 рік.

Передісторія: У ніч на 22 липня на столичній Оболоні суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на Audi збила стовп, врізалася в дерево та ледь не збила пішоходів.

Українська правда
Теми: судКиївДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента

Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг

Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"

Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні, він у реанімації

"Серйозний удар": Офісу президента не сподобалося, які документи оприлюднила Соколова

Усі новини...
суд
Лідеру "антивакцинаторів" Стахіву не змогли обрати запобіжний: він не прийшов до суду
Загроза КСУ, оновлення ВРП та звільнення негідників: що чекає судову реформу України 
Суд Німеччини відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"
Останні новини
01:50
США звинуватили іранців у кіберзмові для втручання у президентські вибори
00:53
Макрон: Франція не запроваджуватиме карантин для нещеплених
23:55
"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента
23:14
Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг
22:57
Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна
22:33
фотоРезніков зустрівся з главою Пентагону в США: обговорили загрози з боку РФ
22:05
Новини економіка: відставка голови ФДМ, зупинка імпорту електроенергії з Білорусі
21:53
Війська РФ на кордоні: США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії
21:39
Українські військові вперше в історії взяли участь у кібернавчаннях під головуванням США
21:24
Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"
Усі новини...