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Судья, которая выпившая сбила столб в Киеве, получила штраф и потеряла права

Среда, 17 ноября 2021, 16:24
Судья, которая выпившая сбила столб в Киеве, получила штраф и потеряла права

Апелляционный суд оставил в силе наказание для судьи Деснянского райсуда Киева Светлане Коллегаевой, которая 21 июля, будучи выпившей, попала в ДТП.

Источник: сообщения министра Внутренних дел Дениса Монастырского

Прямая речь Монастырского: "Тогда (21 июля – ред.) патрульные полицейские составили на водительницу протокол об админправонарушении за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП). А поскольку женщина, которая управляла авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И согласно заключению врача еще в июле было подтверждено, что водительница действительно была нетрезвая.

Оболонский райсуд Киева признал виновным судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу.

Наконец, 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи за управление в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвого судьи".

Детали: Монастырский добавил, что МВД подало жалобу в Высший совет правосудия, чтобы та дала оценку его поступку.

Статья, согласно которой признали виновной судью, предусматривает штраф 17 тысяч грн с лишением права вождения на 1 год.

Предыстория: В ночь на 22 июля на столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Коллегаева на Audi сбила столб, врезалась в дерево и чуть не сбила пешеходов.

Темы: судКиевДТП
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