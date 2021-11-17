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На Донбасі ворог гатив із артилерії різних калібрів: троє бійців отримали поранення

Середа, 17 листопада 2021, 17:43
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

Від початку доби 17 листопада російсько-окупаційні війська 9 разів порушили "режим тиші" в зоні проведення операції Об'єднаних сил, троє українських бійців отримали поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу населених пунктів Кряківка та Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Позиції ОС біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Повідомляється, що внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Вказується, що воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, наголосили в штабі.

Українська правда
Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі


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