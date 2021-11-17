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На Донбассе враг стрелял из артиллерии разных калибров: трое бойцов ранены

Среда, 17 ноября 2021, 16:43
На Донбассе враг стрелял из артиллерии разных калибров: трое бойцов ранены
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

С начала суток 17 ноября российско-оккупационные войска 9 раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции Объединенных сил, трое украинских бойцов получили ранения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

Детали: В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции ОС у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Сообщается, что в результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Указывается, что воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы, подчеркнули в штабе.

Украинская правда

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Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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