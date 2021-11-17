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Ткаченко заманює підприємства, щоб було куди витрачати "тисячу Зеленського"

Середа, 17 листопада 2021, 18:26

Приватні підприємства, що займаються культурною діяльністю, зможуть податися для участі у програмі президента щодо 1000 гривень для вакцинованих.  

Джерело: повідомлення міністра культури і інформполітики в Телеграм-каналі

Пряма мова Ткаченка: "Вакциновані отримують по 1000 грн на віртуальні платіжні картки через "Дію". Заклади, що відповідатимуть КВЕДам, затвердженим КМУ, зможуть взяти участь у програмі, зареєструвавшись на порталі "Дія".

Після цього вакциновані громадяни зможуть розраховуватися з підприємствами, що беруть участь у програмі віртуальною карткою в "Дії".

Деталі: Ткаченко розповів, що наразі допрацьовується механізм того, як підприємству, КВЕДи якого відповідають зазначеним категоріям, подати заявку на участь у програмі.

Наразі йдеться про компанії, у яких основний КВЕД відповідає цільовим напрямкам підтримки. Це: демонстрація кінофільмів, театральна та концертна діяльність, діяльність з підтримки театральних та концертних заходів, функціювання театральних і концертних залів, функціювання музеїв, функціювання спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів.

Ткаченко додав, що в середньому квиток в кінотеатр чи музей в Україні коштує 90-100 грн. Тобто, кожен вакцинований зможе орієнтовно до десятка разів скористатись послугами закладу культури безкоштовно.

Передісторія:

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".
  • Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров пояснив, що "тисячу Зеленського" неможливо буде отримати готівкою на руки – ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.
  • У середу прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виплату анонсованої президентом 1 тисячі гривень для повністю вакцинованих проти Covid-19 профінансують самі ж українці, які платять податки. Тобто це буде загальний фонд бюджету.

Теми: Зеленськийвакцинація


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