Ткаченко заманює підприємства, щоб було куди витрачати "тисячу Зеленського"
Приватні підприємства, що займаються культурною діяльністю, зможуть податися для участі у програмі президента щодо 1000 гривень для вакцинованих.
Джерело: повідомлення міністра культури і інформполітики в Телеграм-каналі
Пряма мова Ткаченка: "Вакциновані отримують по 1000 грн на віртуальні платіжні картки через "Дію". Заклади, що відповідатимуть КВЕДам, затвердженим КМУ, зможуть взяти участь у програмі, зареєструвавшись на порталі "Дія".
Після цього вакциновані громадяни зможуть розраховуватися з підприємствами, що беруть участь у програмі віртуальною карткою в "Дії".
Деталі: Ткаченко розповів, що наразі допрацьовується механізм того, як підприємству, КВЕДи якого відповідають зазначеним категоріям, подати заявку на участь у програмі.
Наразі йдеться про компанії, у яких основний КВЕД відповідає цільовим напрямкам підтримки. Це: демонстрація кінофільмів, театральна та концертна діяльність, діяльність з підтримки театральних та концертних заходів, функціювання театральних і концертних залів, функціювання музеїв, функціювання спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів.
Ткаченко додав, що в середньому квиток в кінотеатр чи музей в Україні коштує 90-100 грн. Тобто, кожен вакцинований зможе орієнтовно до десятка разів скористатись послугами закладу культури безкоштовно.
Передісторія:
- 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".
- Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров пояснив, що "тисячу Зеленського" неможливо буде отримати готівкою на руки – ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.
- У середу прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виплату анонсованої президентом 1 тисячі гривень для повністю вакцинованих проти Covid-19 профінансують самі ж українці, які платять податки. Тобто це буде загальний фонд бюджету.