Ткаченко зовет предприятия, чтобы было куда тратить "тысячу Зеленского"

Частные предприятия, занимающиеся культурной деятельностью, смогут заявиться для участия в программе президента "1000 гривен для вакцинированных".

Источник: сообщения министра культуры и информполитики в Телеграмм-канале

Прямая речь Ткаченко: "Вакцинированные получают по 1000 грн на виртуальные платежные карты через "Дію". Заведения, отвечающие КВЭДам, утвержденным КМУ, смогут принять участие в программе, зарегистрировавшись на портале "Дія".

После этого вакцинированные граждане смогут рассчитываться с предприятиями, участвующими в программе виртуальной картой в "Дії".

Детали: Ткаченко рассказал, что дорабатывается механизм того, как предприятию, КВЭДы которого соответствуют указанным категориям, подать заявку на участие в программе.

Речь идет о компаниях, в которых основной КВЭД отвечает целевым направлениям поддержки. Это: демонстрация кинофильмов, театральная и концертная деятельность, деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий, функционирование театральных и концертных залов, функционирование музеев, функционирование спортивных сооружений, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров.

Ткаченко добавил, что в среднем билет в кинотеатр или музей в Украине стоит 90–100 грн. То есть, каждый вакцинированный сможет ориентировочно до десятка раз воспользоваться услугами заведения культуры бесплатно.

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