Ткаченко зовет предприятия, чтобы было куда тратить "тысячу Зеленского"
Частные предприятия, занимающиеся культурной деятельностью, смогут заявиться для участия в программе президента "1000 гривен для вакцинированных".
Источник: сообщения министра культуры и информполитики в Телеграмм-канале
Прямая речь Ткаченко: "Вакцинированные получают по 1000 грн на виртуальные платежные карты через "Дію". Заведения, отвечающие КВЭДам, утвержденным КМУ, смогут принять участие в программе, зарегистрировавшись на портале "Дія".
После этого вакцинированные граждане смогут рассчитываться с предприятиями, участвующими в программе виртуальной картой в "Дії".
Детали: Ткаченко рассказал, что дорабатывается механизм того, как предприятию, КВЭДы которого соответствуют указанным категориям, подать заявку на участие в программе.
Речь идет о компаниях, в которых основной КВЭД отвечает целевым направлениям поддержки. Это: демонстрация кинофильмов, театральная и концертная деятельность, деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий, функционирование театральных и концертных залов, функционирование музеев, функционирование спортивных сооружений, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров.
Ткаченко добавил, что в среднем билет в кинотеатр или музей в Украине стоит 90–100 грн. То есть, каждый вакцинированный сможет ориентировочно до десятка раз воспользоваться услугами заведения культуры бесплатно.
Предыстория:
- 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государстватысячу гривен через приложение "Дія".
- Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объяснил, что "тысячу Зеленского"невозможно будет получить наличными – эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.
- В среду премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что выплату анонсированной президентом 1 тысячи гривен для полностью вакцинированных против Covid-19 профинансируют сами украинцы, которые платят налоги. То есть, это будет общий фонд бюджета.