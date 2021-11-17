Петраков став головним тренером збірної України

Виконком Української асоціації футболу, засідання якого пройшло в столичному Будинку футболу, затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України. Раніше він був виконувачем обов'язки.

Джерело: УАФ

Деталі: Зазначається, що першими підсумками його роботи є те, що збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко запропонував посаду Петракова на строк до 30 грудня 2022 року, тобто, до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року – на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024.

Пряма мова Павелка: "За цей час (поки Петраков був в.о. – ред.) команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Повертаючись до теми нашої національної команди та її тренерського штабу, я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив зміну формального статусу на чолі збірної".

Нагадаємо: Збірна України з футболу зуміла пробитися у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.