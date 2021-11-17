Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петраков став головним тренером збірної України

Середа, 17 листопада 2021, 21:01
Петраков став головним тренером збірної України
фото: УАФ

Виконком Української асоціації футболу, засідання якого пройшло в столичному Будинку футболу, затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України. Раніше він був виконувачем обов'язки.

Джерело: УАФ

Деталі: Зазначається, що першими підсумками його роботи є те, що збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко запропонував посаду Петракова на строк до 30 грудня 2022 року, тобто, до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року – на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024.

Пряма мова Павелка: "За цей час (поки Петраков був в.о. – ред.) команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Повертаючись до теми нашої національної команди та її тренерського штабу, я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив зміну формального статусу на чолі збірної".

Нагадаємо: Збірна України з футболу зуміла пробитися у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: