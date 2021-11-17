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Петраков стал главным тренером сборной Украины

Среда, 17 ноября 2021, 22:01

Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого прошло в Доме футбола, утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины. Раньше он был исполняющим обязанности.

Источник: УАФ

Детали: Отмечается, что первыми итогами его работы является то, что сборная завоевала право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко предложил должность Петракова сроком до 30 декабря 2022 года, то есть, до завершения чемпионата мира в Катаре, с возможностью продления контракта до 30 июля 2024 года – на цикл отбора и финальной части Евро-2024.

Прямая речь Павелко: "За это время (пока Петраков был и.о. – ред.) команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей в поединке против действующего чемпиона мира, сборной Франции и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Возвращаясь к теме нашей национальной команды и ее тренерского штаба, я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами заслужил изменение формального статуса во главе сборной".

Напомним: Сборная Украины по футболу сумела пробиться в плей-офф квалификации Чемпионата мира 2022 года. В решающем матче украинцы со счетом 2:0 на выезде обыграли команду Боснии и Герцеговины.

Украинская правда
Темы: футболспорт
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