Стан Саакашвілі критичний — група лікарів при обмудсмані Грузії

Стан здоров’я голови Виконавчого комітету Національної ради реформ та експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі "критичний за багатьма життєвими показниками" - такого висновку після медогляду 16 листопада дійшла група лікарів під егідою омбудсмана Грузії Ніно Ломджарії.

Джерело: член групи, лікар Георгій Григолія, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі нині критичний за багатьма життєвими показниками, тому ми вважаємо, що тюремна лікарня не готова надати необхідне лікування, що перебуває в такому критичному стані...

Оскільки Міхеіл Саакашвілі не припиняє голодування, з кожним днем ​​його стан погіршуватиметься. Ми рекомендуємо госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування".

Деталі: Водночас Григолія зазначив, що Саакашвілі поки що не потрібна реанімація.

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