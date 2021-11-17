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Стан Саакашвілі критичний — група лікарів при обмудсмані Грузії

Середа, 17 листопада 2021, 23:40
Стан Саакашвілі критичний — група лікарів при обмудсмані Грузії
JOHN THYS/AFP via Getty Images

Стан здоров’я голови  Виконавчого комітету Національної ради реформ та експрезидента Грузії  Міхеіла Саакашвілі "критичний за багатьма життєвими показниками" - такого висновку після медогляду 16 листопада дійшла група лікарів під егідою омбудсмана Грузії Ніно Ломджарії.

Джерело: член групи, лікар Георгій Григолія, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі нині критичний за багатьма життєвими показниками, тому ми вважаємо, що тюремна лікарня не готова надати необхідне лікування, що перебуває в такому критичному стані...

Оскільки Міхеіл Саакашвілі не припиняє голодування, з кожним днем ​​його стан погіршуватиметься. Ми рекомендуємо госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування".

Деталі: Водночас Григолія  зазначив, що Саакашвілі поки що не потрібна реанімація.

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Нагадаємо:

  • Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.
  • Саакашвілі обіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні. 
  • У в’язниці Саакашвілі схуднув на понад 20 кілограмів.

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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