Саакашвілі схуднув на понад 20 кг у в'язниці – Ясько

Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який уже місяць тримає голодування у Руставській в'язниці, погіршується, він схуднув на понад 20 кілограмів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на депутата Верховної Ради, громадянську дружину Саакашвілі Єлизавету Ясько

Пряма мова Ясько після побачення з Саакашвілі у понеділок: "На даний момент він схуднув на понад 20 кілограмів.

Це велика ганьба і це неправильно, що президент Саакашвілі перебуває у в'язниці, і щодня його стан погіршується. Мені боляче на нього дивитись. Потрібно звільняти президента".

Деталі: Ясько зазначила, що Саакашвілі поки що тримається, але його голодування не може тривати нескінченно.

За словами депутата, Саакашвілі має повернутися до України, але "це залежить від грузинської влади".

Що було раніше: 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях. Українська омбудсмен Людмила Денісова назвала дії грузинської влади щодо Саакашвілі катуванням.

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