Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі схуднув на понад 20 кг у в'язниці – Ясько

Понеділок, 1 листопада 2021, 12:46
Саакашвілі схуднув на понад 20 кг у в'язниці – Ясько
Міхеіл Саакашвілі. Фото forumukraine30

Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який уже місяць тримає голодування у Руставській в'язниці, погіршується, він схуднув на понад 20 кілограмів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на депутата Верховної Ради, громадянську дружину Саакашвілі Єлизавету Ясько

Пряма мова Ясько після побачення з Саакашвілі у понеділок: "На даний момент він схуднув на понад 20 кілограмів.

Це велика ганьба і це неправильно, що президент Саакашвілі перебуває у в'язниці, і щодня його стан погіршується. Мені боляче на нього дивитись. Потрібно звільняти президента".

Деталі: Ясько зазначила, що Саакашвілі поки що тримається, але його голодування не може тривати нескінченно.

За словами депутата, Саакашвілі має повернутися до України, але "це залежить від грузинської влади".

Що було раніше: 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях. Українська омбудсмен Людмила Денісова назвала дії грузинської влади щодо Саакашвілі катуванням. 

Читайте також – Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Передісторія:

  • 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що  приїхав у Грузію. Тоді ж  прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
  • Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці у місті Руставі.
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
  • Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліГрузіяв'язницяголодування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: