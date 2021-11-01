Саакашвілі схуднув на понад 20 кг у в'язниці – Ясько
Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який уже місяць тримає голодування у Руставській в'язниці, погіршується, він схуднув на понад 20 кілограмів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на депутата Верховної Ради, громадянську дружину Саакашвілі Єлизавету Ясько
Пряма мова Ясько після побачення з Саакашвілі у понеділок: "На даний момент він схуднув на понад 20 кілограмів.
Це велика ганьба і це неправильно, що президент Саакашвілі перебуває у в'язниці, і щодня його стан погіршується. Мені боляче на нього дивитись. Потрібно звільняти президента".
Деталі: Ясько зазначила, що Саакашвілі поки що тримається, але його голодування не може тривати нескінченно.
За словами депутата, Саакашвілі має повернутися до України, але "це залежить від грузинської влади".
Що було раніше: 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях. Українська омбудсмен Людмила Денісова назвала дії грузинської влади щодо Саакашвілі катуванням.
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Передісторія:
- 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
- 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
- Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці у місті Руставі.
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
- Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.