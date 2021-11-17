Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Состояние Саакашвили критическое — группа врачей при обмудсмане Грузии

Среда, 17 ноября 2021, 23:40
Состояние Саакашвили критическое — группа врачей при обмудсмане Грузии
JOHN THYS/AFP via Getty Images

Состояние здоровья главы Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "критическое по многим жизненным показателям" - к такому выводу после медосмотра 16 ноября пришла группа врачей под эгидой омбудсмана Грузии Нино Ломджарии.

Источник: член группы, врач Георгий Григолия, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Состояние здоровья Михеила Саакашвили сейчас критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение, которое находится в таком критическом состоянии...

Поскольку Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем ​​его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение".

Детали: В то же время Григолия отметил, что Саакашвили пока не нужна реанимация.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Напомним:

  • Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.
  • Саакашвили обещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.
  • В тюрьме Саакашвили похудел более чем на 20 килограммов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: