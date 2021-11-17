Состояние Саакашвили критическое — группа врачей при обмудсмане Грузии

Состояние здоровья главы Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "критическое по многим жизненным показателям" - к такому выводу после медосмотра 16 ноября пришла группа врачей под эгидой омбудсмана Грузии Нино Ломджарии.

Источник: член группы, врач Георгий Григолия, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Состояние здоровья Михеила Саакашвили сейчас критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение, которое находится в таком критическом состоянии...

Поскольку Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем ​​его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение".

Детали: В то же время Григолия отметил, что Саакашвили пока не нужна реанимация.

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Напомним: