Состояние Саакашвили критическое — группа врачей при обмудсмане Грузии
Состояние здоровья главы Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "критическое по многим жизненным показателям" - к такому выводу после медосмотра 16 ноября пришла группа врачей под эгидой омбудсмана Грузии Нино Ломджарии.
Источник: член группы, врач Георгий Григолия, которого цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Состояние здоровья Михеила Саакашвили сейчас критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение, которое находится в таком критическом состоянии...
Поскольку Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение".
Детали: В то же время Григолия отметил, что Саакашвили пока не нужна реанимация.
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Напомним:
- Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он нелегально попал в страну. Тогда же он объявил голодовку, провозгласив себя политзаключенным.
- Саакашвили обещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.
- В тюрьме Саакашвили похудел более чем на 20 килограммов.