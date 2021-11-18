Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща — у п'ятірці країн, де найбільше нових COVID-хворих

Четвер, 18 листопада 2021, 03:40

16 листопада у світі виявили 581 100 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 104 702 випадки, в Німеччині – 60 753, в Британії – 38 263.

Крім того, в РФ – 36 626 заражень, в Польщі – 24 239.

 

Україна за кількістю хворих на 10 місці у світі  і на 8 в Європі.

7 874  людини у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна третя у світі і друга в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:  16 листопада в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 4 468 осіб, одужали 20 211 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: