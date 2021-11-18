Польща — у п'ятірці країн, де найбільше нових COVID-хворих
Четвер, 18 листопада 2021, 03:40
16 листопада у світі виявили 581 100 випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 104 702 випадки, в Німеччині – 60 753, в Британії – 38 263.
Крім того, в РФ – 36 626 заражень, в Польщі – 24 239.
Україна за кількістю хворих на 10 місці у світі і на 8 в Європі.
7 874 людини у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна третя у світі і друга в Європі.
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Нагадаємо: 16 листопада в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 4 468 осіб, одужали 20 211 осіб.
Українська правда