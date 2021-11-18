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Польща — у п'ятірці країн, де найбільше нових COVID-хворих

Четвер, 18 листопада 2021, 04:40

16 листопада у світі виявили 581 100 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 104 702 випадки, в Німеччині – 60 753, в Британії – 38 263.

Крім того, в РФ – 36 626 заражень, в Польщі – 24 239.

 

Україна за кількістю хворих на 10 місці у світі  і на 8 в Європі.

7 874  людини у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна третя у світі і друга в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:  16 листопада в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 4 468 осіб, одужали 20 211 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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