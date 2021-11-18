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Польша — в пятерке стран, где больше всего новых COVID-больных

Четверг, 18 ноября 2021, 04:40

16 ноября в мире обнаружили 581 100 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 104 702 случая, в Германии – 60 753, в Британии – 38 263.

Кроме того, в РФ – 36 626 заражений, в Польше – 24 239.

 

Украина по количеству больных на 10 месте в мире и на 8 в Европе.

7 874  человека в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина третья в мире и вторая в Европе.

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Напомним: 16 ноября в Украине госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4 468 человек, выздоровели 20 211 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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