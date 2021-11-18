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Reuters: США попросили Японію та Китай вивільнити запаси нафти

Четвер, 18 листопада 2021, 04:52
Reuters: США попросили Японію та Китай вивільнити запаси нафти

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до деяких найбільших країн-споживачів нафти з проханням вивільнити частину запасів сирої нафти.

Джерело: поінформовані джерела Reuters

Деталі: Джерела повідомили, що протягом останніх кількох тижнів Байден та його помічники обговорювали можливість скоординованого вивільнення накопиченої нафти з близькими союзниками, включаючи Японію, Південну Корею та Індію, а також з Китаєм.

Як повідомляється, запит від США надійшов в рамках скоординованих зусиль щодо зниження світових цін на енергоносії.

Офіційний представник міністерства промисловості Японії сказав, що Штати звернулися до Токіо з проханням про співпрацю у боротьбі з підвищенням цін на нафту, але не зміг підтвердити, чи запит включав вивільнення запасів. За законом Японія не може використовувати резерви для зниження цін. Водночас, офіційний представник Південної Кореї підтвердив, що Штати попросили Сеул вивільнити деякі запаси нафти.

США та союзники координували вивільнення стратегічних запасів нафти і раніше, наприклад, у 2011 році під час війни  в Лівії. Водночас, як повідомляється, нинішня пропозиція є безпрецедентним викликом для ОПЕК - картелю, який впливав на ціни на нафту понад п'ять десятиліть - оскільки в ньому бере участь Китай, найбільший у світі імпортер нафти.

Що передувало: 6 листопада  Джо Байден заявив, що його адміністрація має способи впоратися з високими цінами на нафту після того, як ОПЕК та її союзники відхилили прохання Вашингтона до виробників про збільшення поставок нафти.

Теми: СШАнафтаекономіка
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