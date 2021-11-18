Reuters: США попросили Японию и Китай высвободить запасы нефти

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к некоторым крупнейшим странам-потребителям нефти с просьбой высвободить часть запасов сырой нефти.

Источник: информированные источники Reuters

Детали: Источники сообщили, что в последние несколько недель Байден и его помощники обсуждали возможность скоординированного высвобождения накопившейся нефти с близкими союзниками, включая Японию, Южную Корею и Индию, а также с Китаем.

Как сообщается, запрос от США поступил в рамках скоординированных усилий по снижению мировых цен на энергоносители.

Официальный представитель министерства промышленности Японии сказал, что Штаты обратились к Токио с просьбой о сотрудничестве в борьбе с повышением цен на нефть, но не смог подтвердить, включал ли запрос высвобождение запасов. По закону Япония не может использовать резервы для понижения цен. В то же время официальный представитель Южной Кореи подтвердил, что Штаты попросили Сеул высвободить некоторые запасы нефти.

США и союзники координировали высвобождение стратегических запасов нефти и раньше, например, в 2011 году во время войны в Ливии. В то же время, как сообщается, нынешнее предложение является беспрецедентным вызовом для ОПЕК – картеля, который влиял на цены на нефть более пяти десятилетий – поскольку в нем принимает участие Китай, крупнейший импортер нефти в мире.

Что предшествовало: 6 ноября Джо Байден заявил, что его администрация имеет способы справиться с высокими ценами на нефть после того, как ОПЕК и ее союзники отклонили просьбу Вашингтона к производителям об увеличении поставок нефти.