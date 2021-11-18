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МОЗ кличе українців до обговорення легалізації канабісу

Четвер, 18 листопада 2021, 09:30
МОЗ кличе українців до обговорення легалізації канабісу
Фото unsplash

Міністерство охорони здоров’я винесло законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу на громадське обговорення.

Джерело: сайт МОЗ

Дослівно МОЗ: "Нині у державному реєстрі лікарських засобів зареєстровано низку знеболювальних лікарських засобів і декілька препаратів для лікування хвороби Альцгеймера, а ліки для надання допомоги дітям, які мають відповідні розлади здоров’я, взагалі відсутні.

Використання канабіноїдів для надання медичної допомоги особам, що потребують знеболення, які страждають на хворобу Альцгеймера, а також в особливих випадках для дітей, можуть допомогти таким пацієнтам".

Деталі: Законопроєкт, розроблений МОЗ, пропонує:

  • зробити доступними для пацієнтів препарати з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому, онкологічних захворювань, епілепсії в дорослих і дітей та інших захворювань;
  • створити належні умови для повноцінного застосування канабісу у медичній та науковій діяльності – зокрема для розробки та реєстрації ліків;   
  • забезпечити контроль за обігом ліків з канабісу, щоб запобігти їх вживанню не за медичним призначенням;
  • встановити вимоги до контрольованого обігу певних сортів коноплі та визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом цих сортів конопель.

Законопроєкт для громадського обговорення розміщений тут.

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом 30 днів з дати публікації на адресу МОЗ у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, телефон: (044) 253-72-71, e-mail: moz.pharma24@gmail.com.

Читайте також: Медичний канабіс: чому депутати мають підтримати законопроєкт №5596

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: МОЗліки
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