Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ кличе українців до обговорення легалізації канабісу

Четвер, 18 листопада 2021, 10:30
Фото unsplash

Міністерство охорони здоров’я винесло законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу на громадське обговорення.

Джерело: сайт МОЗ

Дослівно МОЗ: "Нині у державному реєстрі лікарських засобів зареєстровано низку знеболювальних лікарських засобів і декілька препаратів для лікування хвороби Альцгеймера, а ліки для надання допомоги дітям, які мають відповідні розлади здоров’я, взагалі відсутні.

Використання канабіноїдів для надання медичної допомоги особам, що потребують знеболення, які страждають на хворобу Альцгеймера, а також в особливих випадках для дітей, можуть допомогти таким пацієнтам".

Деталі: Законопроєкт, розроблений МОЗ, пропонує:

  • зробити доступними для пацієнтів препарати з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому, онкологічних захворювань, епілепсії в дорослих і дітей та інших захворювань;
  • створити належні умови для повноцінного застосування канабісу у медичній та науковій діяльності – зокрема для розробки та реєстрації ліків;   
  • забезпечити контроль за обігом ліків з канабісу, щоб запобігти їх вживанню не за медичним призначенням;
  • встановити вимоги до контрольованого обігу певних сортів коноплі та визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом цих сортів конопель.

Законопроєкт для громадського обговорення розміщений тут.

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом 30 днів з дати публікації на адресу МОЗ у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, телефон: (044) 253-72-71, e-mail: moz.pharma24@gmail.com.

Читайте також: Медичний канабіс: чому депутати мають підтримати законопроєкт №5596

Передісторія: 

Українська правда
Теми: МОЗліки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT

Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря

Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію

фотоВ Естонії військові почали будувати огорожу на кордоні з РФ

фотоУ європейському зоопарку – спалах коронавірусу серед тварин

відео, фотоУкраїна отримала сучасні гелікоптери, які боронитимуть кордон з Білоруссю

Усі новини...
МОЗ
Обмеження для невакцинованих посилять і в "жовтих" зонах – Ляшко
Ляшко розповів, скільки днів минає між першими симптомами Covid-19 та смертю
Найвищий захист від Covid у тих, хто і перехворів, і вакцинувався – МОЗ
Останні новини
22:41
Бокс: українець Далакян ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу
22:23
В Україну прибула перша партія імпортного вугілля для "Центренерго"
21:57
Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT
21:02
Патрульні катери зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря
20:22
Україна відреагувала на скандальну заяву президента Болгарії про "російський Крим"
19:44
Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію
19:12
відео"Шахтар" в останні хвилини вирвав перемогу у "Руха"
18:51
Звільнено члена правління Ощадбанку
18:31
фотоВ Естонії військові почали будувати огорожу на кордоні з РФ
18:08
фотоУ європейському зоопарку – спалах коронавірусу серед тварин
Усі новини...